У побережья Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение с магнитудой 5,5 произошло у побережья Южных Курил. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане в 08:09 (00:09 по московскому времени) 4 июля», — отметила она.

Эпицентр землетрясения находился в 61 километре к юго-западу от необитаемого острова Симушир, а глубина очага составляла 166 километров.

По словам Семеновой, информации о том, чтобы землетрясение ощущалось населением, нет. Она также добавила, что угроза цунами не была объявлена.

Кроме того, 2 июля, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 4,3, произошедшем на юге Курильских островов. Его эпицентр находился в 133 километрах к северо-востоку от города Курильск на острове Итуруп, где проживает около 1,6 тысячи жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Известно, что Очаг находился на глубине 10 километров. Неизвестно, были ли пострадавшие в происшествии.