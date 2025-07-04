У побережья Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 6 0

Глубина очага составляла 166 километров.

У Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru

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Землетрясение с магнитудой 5,5 произошло у побережья Южных Курил. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане в 08:09 (00:09 по московскому времени) 4 июля», — отметила она.

Эпицентр землетрясения находился в 61 километре к юго-западу от необитаемого острова Симушир, а глубина очага составляла 166 километров.

По словам Семеновой, информации о том, чтобы землетрясение ощущалось населением, нет. Она также добавила, что угроза цунами не была объявлена.

Кроме того, 2 июля, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 4,3, произошедшем на юге Курильских островов. Его эпицентр находился в 133 километрах к северо-востоку от города Курильск на острове Итуруп, где проживает около 1,6 тысячи жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Известно, что Очаг находился на глубине 10 километров. Неизвестно, были ли пострадавшие в происшествии.

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