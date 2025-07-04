Женщина умерла во время операции по увеличению груди в Подмосковье

Жительница Подмосковья умерла в частной клинике во время проведения пластической операции. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Известно, что пациентке делали операцию по увеличению груди. Источник 5-tv.ru уточнил: 47-летняя женщина не смогла выйти из наркоза, скончавшись на операционном столе. Экстренная реанимация не помогла, врачи констатировали смерть.

Сейчас с сотрудниками клиники работают представители правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

А ранее 5-tv.ru рассказывал о мужской пластике — кто из звезд отважился на кардинальное преображение. В частности, поклонники перестали узнавать фигуриста Евгения Плющенко. Недавно 42-летнему спортсмену подтянули кожу в зоне лба и бровей, а также изменили форму верхних век — сделали так называемые лисьи глазки.

Впрочем, мода на пластические операции среди знаменитостей-мужчин только набирает обороты. Правда, большинство из них до этого ограничивалось только телом.