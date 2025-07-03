Мужская пластика: кто из звезд отважился на кардинальное преображение

Фигурист Евгений Плющенко лег под нож пластического хирурга. Что решил усовершенствовать в себе спортсмен? И понравился ли результат его жене Яне Рудковской? Кто еще из звезд отважился на кардинальное преображение? И как певец Прохор Шаляпин напугал своих фанатов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Действительно, кое-что навел, намарафетил, сделал, поэтому все видел сам, все на себе ощутил», — рассказал спортсмен.

Поклонники перестали узнавать фигуриста Евгения Плющенко. Недавно 42-летнему спортсмену подтянули кожу в зоне лба и бровей, а также изменили форму верхних век — сделали так называемые лисьи глазки.

«Евгений как всегда прекрасен», — отметил пластический хирург Тимур Хайдаров.

«А я хочу поблагодарить и сказать огромное спасибо Тимурчику, действительно человеку мегапрофессиональному», — заявил Плющенко.

«Нормально. Я не против, если человек что-то хочет изменить. Если это ему хочется, если он плохо просыпается, у него плохое настроение, когда он в зеркало смотрит, конечно, надо себе подчикать, скажем так», — выразил мнение певец Андрей Григорьев-Апполонов.

Операция оценивается примерно в 800 тысяч рублей. Яна Рудковская изменения во внешности мужа оценила. Но призналась, что узнала о них постфактум и была очень удивлена.

«Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами. А тот ему сказал: „Давай сделаем блефаропластику“. Я об этой операции узнала после того, как она состоялась», — уточнила продюсер.

«Эта операция делается под общей анестезией, она достаточно быстро выполняется — в течение 40 минут — из разрезов в волосистой части головы. Разрезы небольшие, и следов после операции будет совсем не видно», — объяснил пластический хирург Константин Ткаченко.

Попытку фигуриста выглядеть моложе своих лет поддержали и коллеги, а вот в сети поступок Евгения Плющенко раскритиковали.

«Что с ним случилось? Что у него с лицом?».

«Это уже не прежний Плющенко».

«Так намарафетил, что на себя не похож».

«Такими заявлениями люди выдают свой маленький кругозор и низкий интеллект. Не имеют значения общие категории, имеет значение конкретный человек и что он конкретно хочет сделать. Захотелось сделать себе глазки? Имеет право. Он, во-первых же, публичная личность. Почему он должен ходить с обвисшими, если ему не нравится?» — высказался актер Анар Халилов.

Впрочем, мода на пластические операции среди знаменитостей-мужчин только набирает обороты. Правда, большинство из них до этого ограничивалось только телом. Блогер Давид Манукян после разрыва с Ольгой Бузовой откачал себе жир из зоны живота и сделал искусственный рельефный пресс. СМИ писали, что он потратил на преображение более полумиллиона рублей. А юморист Александр Морозов, по его словам, уже вложил в свою внешность однушку в Москве.

«Я же был круглый, как шарик. Метр шестьдесят четыре роста, сто пятьдесят килограмм веса. У меня же это все отвисло», — отметил артист.

Видимо, новый тренд решил подхватить и певец Прохор Шаляпин. На днях на своей странице в соцсети он выложил видео с бинтами на голове.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру. Егор Андреевич, что меня теперь ждет?» — спросил исполнитель.

«Прохор, ты будешь выглядеть как минимум на десять лет моложе своего возраста», — пластический хирург Парыгин.

Поклонники решили, что артист сделал себе круговую подтяжку лица.

«Я буду слишком красив»: что хочет изменить в себе похудевший на 80 кг Александр Морозов

«Если он может себе позволить, будет так чувствовать себя лучше, выглядеть лучше, почему нет?» — подчеркнул Халилов.

«Какая разница, мужчина это или женщина, мы все люди. У нас, если думать, как в обществе все воспринимается, это, значит, надо жить, как в обществе. Хочешь ты сделать себе нос, исправить? Да исправь, если тебя это сделает счастливым», — сказала актриса Ольга Смирнова.

Правда, позже выяснилось — это розыгрыш. Никакой операции у Прохора Шаляпина не было, а синяки — всего лишь грим. Но сам певец заверил, что в ближайшее время он обязательно обратится к хирургу. На этот раз по-настоящему.

«Мне делали какие-то уколы, мне делали нити и нос в 2007 году. Больше ничего серьезного не делал. Но мы обсуждаем сейчас верхнюю часть, чтобы мне немножко подтянуть. Общий наркоз придется, три часа лежать между небом и землей. Очень боюсь», — признался Шаляпин.

Пластические хирурги уже составили топ самых популярных операций среди знаменитых мужчин: липоскульптурирование, блефаропластика и подтяжка лица. В последнее время также актуальна пересадка волос, на которую первыми отважились Григорий Лепс и Стас Михайлов. Сами народные артисты РФ уверяют, что в первую очередь стараются для своих поклонников и готовы ради красоты на любые жертвы.

Читайте также Послания с того света: какие мистические истории происходят со звездами

«В последние годы, конечно, наблюдается тенденция среди мужчин — они чаще обращаются за помощью к пластическому хирургу, хотят быть красивее, мужественнее и моложе. Выполняют отопластику — это прижатие ушных раковин к голове либо уменьшение ушных раковин. Почему-то именно этот комплекс у них тянется с детства больше всего. Увеличение подбородка или скул. Это придает лицу мужественности и также омолаживает лицо», — уточнил врач Ткаченко.

Впрочем, многие из звезд решили стареть элегантно и выступают против эстетической хирургии. Среди них народные артисты РФ: Олег Газманов и Николай Расторгуев. А также заслуженные артисты России: Александр Маршал, Алексей Глызин и Дима Билан. Певцы поддерживают себя в нужной форме при помощи правильного питания и спорта. И максимум, на что они готовы — это легкий косметологический уход.