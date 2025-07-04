Во время урагана в Санкт-Петербурге на женщину рухнуло дерево
Женщина госпитализирована в Петербурге после того, как на нее упало дерево
Фото, видео: 5-tv.ru
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Момент падения попал на видео.
Во время урагана в Санкт-Петербурге на женщину рухнуло дерево. Момент падения попал на видео, которое есть в распоряжении 5-tv.ru.
Дерево упало на тротуар в Александровском парке на Петроградской стороне во время урагана. Ствол подломился у самой земли.
На снятых кадрах видно, что в этот момент на дорожке находилось несколько человек. Одна из прохожих женщин не успела отойти, и крона обрушилась на нее.
Пострадавшая была госпитализирована. О ее состоянии пока ничего не известно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Санкт-Петербург готовится к первому за 160 лет июльскому наводнению. Синоптики предупреждают о том, что на город обрушится ураганный ветер, а высота волн в Финском заливе может достигнуть двух метров. Ради обеспечения безопасности 3 июля была перекрыта дамба.
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