Во время урагана в Санкт-Петербурге на женщину рухнуло дерево

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 83 0

Женщина госпитализирована в Петербурге после того, как на нее упало дерево

Фото, видео: 5-tv.ru

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Момент падения попал на видео.

Во время урагана в Санкт-Петербурге на женщину рухнуло дерево. Момент падения попал на видео, которое есть в распоряжении 5-tv.ru.

Дерево упало на тротуар в Александровском парке на Петроградской стороне во время урагана. Ствол подломился у самой земли.

На снятых кадрах видно, что в этот момент на дорожке находилось несколько человек. Одна из прохожих женщин не успела отойти, и крона обрушилась на нее.

Пострадавшая была госпитализирована. О ее состоянии пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Санкт-Петербург готовится к первому за 160 лет июльскому наводнению. Синоптики предупреждают о том, что на город обрушится ураганный ветер, а высота волн в Финском заливе может достигнуть двух метров. Ради обеспечения безопасности 3 июля была перекрыта дамба.

Непогода уже дала о себе знать. Ночью в шпиль небоскреба Лахта Центр ударила молния. Эксперты опасаются, что при худшем сценарии уровень воды в Неве поднимется на два метра.

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