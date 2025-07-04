Первая флейта Парижа Венсан Люка выступит в Санкт-Петербурге

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Концерт состоится в Доме музыки 5 июля.

Первая флейта Парижа Венсан Люка выступит в Санкт-Петербурге

Фото: Санкт-Петербургский Дом музыки/spdm.ru

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Один из известнейших флейтистов-виртуозов — Венсан Люка — выступит в Доме музыки Санкт-Петербурга 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба Дома музыки.

В этот вечер музыкант исполнит Седьмой флейтовый концерт французского композитора Франсуа Девьена, который творил на рубеже XVIII — начале XIX веков.

Кроме того, Люка исполнит «Размышление» из оперы «Таис» Жюля Массне. Это произведение было написано в далеком 1894 году.

Венсан Люка с 2006 года регулярно проводит мастер-классы в Доме музыки и в его Летней академии в Крыму.

Люка родился в 1967 году. В настоящее время является солистом-концертмейстером группы флейт в Оркестре Парижа. Заслужив признание как солист коллектива, Венсан Люка много времени посвящает исполнению камерной музыки. Он выступал со многими именитыми артистами, Среди них — Кристоф Эшенбах, Мари-Пьер Лангламе, Кристиан Ивальди, Эрик Ле Саж, Поль Мейер, Мишель Берофф и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сонеты Шекспира исполнили в рамках проекта «Вечера в Английском зале».

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