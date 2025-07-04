Пиво и жезл: лжеинспектора ГАИ заметили на севере Москвы
В Москве лжеинспектор ГАИ останавливал машины с пивом в руке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Через некоторое время пьяного обманщика заметили настоящие полицейские и увезли в отдел.
Ничего плохого в своем поведении не увидел житель столицы, который этим утром решил примерить на себя роль регулировщика дорожного движения.
Мужчина вышел на одну из улиц на севере Москвы, с настоящим жезлом в одной руке и бутылкой пива в другой. Он останавливал проезжающие машины, и что-то спрашивал у водителей.
Как позже выяснилось, самозванец просто хотел пообщаться, был достаточно вежливым и документы не требовал. Но акция длилась недолго. Через некоторое время пьяного обманщика заметили настоящие полицейские и увезли в отдел.
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