Пиво и жезл: лжеинспектора ГАИ заметили на севере Москвы

Эфирная новость 24 0

В Москве лжеинспектор ГАИ останавливал машины с пивом в руке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Через некоторое время пьяного обманщика заметили настоящие полицейские и увезли в отдел.

Ничего плохого в своем поведении не увидел житель столицы, который этим утром решил примерить на себя роль регулировщика дорожного движения.

Мужчина вышел на одну из улиц на севере Москвы, с настоящим жезлом в одной руке и бутылкой пива в другой. Он останавливал проезжающие машины, и что-то спрашивал у водителей.

Как позже выяснилось, самозванец просто хотел пообщаться, был достаточно вежливым и документы не требовал. Но акция длилась недолго. Через некоторое время пьяного обманщика заметили настоящие полицейские и увезли в отдел.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.78
0.13 93.13
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
Во время шторма в Санкт-Петербурге пострадали пять человек
17:11
Эксперт заявил об оттоке бизнеса из Европы в США
17:00
Пиво и жезл: лжеинспектора ГАИ заметили на севере Москвы
16:47
Появились кадры с места удара ВСУ по Донецку: «Массовое скопление людей»
16:35
«Сняли две девчонки»: Валю Карнавал шантажировали голыми фото из раздевалки
16:22
«Колхозно мы одеваемся всегда»: группа «Город 312» про свой гардероб

Сейчас читают

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку
Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы
Даже беременность не остановила: почему Муцениеце и Прилучный до сих пор судятся
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025