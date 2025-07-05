Зуб за зуб: какие болезни полости рта являются наследственными

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 30 0

Стоматолог Давидян: пародонтит и адентия передаются по наследству

Фото, видео: www.globallookpress.com/N. Hochheimer / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Если знать о таких проблемах со здоровьем у своих родных, то можно сохранить свое.

Пародонтит и адентия могут передаваться по наследству. Об этом 5-tv.ru рассказал Арам Давидян — врач-стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт.

По его словам, существует несколько патологий полости рта, которые могут передаваться по наследству. Среди них пародонтит — воспалительное заболевание тканей вокруг зубов (пародонта) и адентия — отсутствие одного или нескольких зубов.

Последнее исправляется только реорганизующим лечением. А вот с первым все намного проще.

«Вы, зная о пародонтите среди ваших родственников, можете просто качественно чистить зубы и правильно посещать врача-стоматолога-пародонтолога. И в этом случае, я почти уверен, что все проблемы вами будут ликвидированы», — заверил Давидян.

Самое распространенное заболевание полости рта, кариес, не передается по наследству, отметил медик. Но его появление и лечение также зависит от гигиены.

«И кариес, и пародонтит поддаются контролю со стороны самого пациента», — подчеркнул стоматолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач назвала самые губительные мифы о здоровье зубов.

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