Зуб за зуб: какие болезни полости рта являются наследственными

Если знать о таких проблемах со здоровьем у своих родных, то можно сохранить свое.

Пародонтит и адентия могут передаваться по наследству. Об этом 5-tv.ru рассказал Арам Давидян — врач-стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт.

По его словам, существует несколько патологий полости рта, которые могут передаваться по наследству. Среди них пародонтит — воспалительное заболевание тканей вокруг зубов (пародонта) и адентия — отсутствие одного или нескольких зубов.

Последнее исправляется только реорганизующим лечением. А вот с первым все намного проще.

«Вы, зная о пародонтите среди ваших родственников, можете просто качественно чистить зубы и правильно посещать врача-стоматолога-пародонтолога. И в этом случае, я почти уверен, что все проблемы вами будут ликвидированы», — заверил Давидян.

Самое распространенное заболевание полости рта, кариес, не передается по наследству, отметил медик. Но его появление и лечение также зависит от гигиены.

«И кариес, и пародонтит поддаются контролю со стороны самого пациента», — подчеркнул стоматолог.

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