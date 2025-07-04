Напавшего с ножом на врачей мужчину арестовали на два месяца в Иркутске

Мужчину, который напал с ножом на врачей в городской больнице Иркутска, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказано в сообщении ведомства.

Обвиняемый — 59-летний житель Иркутска. Известно, что он проходил лечение в областном психоневрологическом диспансере.

Вооружившись ножом и газовым баллончиком, мужчина напал на сотрудников городской больницы. В результате заместитель главного врача и секретарь учреждения были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в реанимации.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем пациент напал с ножом на врачей в Иркутске. Мужчина не стал скрывать, что планировал убить медицинских работников. Таким образом он хотел отомстить за то, что его «лишили права на жизнь».