Завершились съемки детективного блокбастера «Черный шелк»

Съемки проходили на 30 объектах в России и Китае, семь из которых специально построили для картины.
Фото: Пресс-служба НМГ
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Съемки детективного блокбастера «Черный шелк» завершились в России и Китае. Об окончании основного этапа производства 8 сентября сообщили создатели картины, представив ее тизер-постер.
Действие фильма разворачивается в Шанхае 1930-х годов, куда прибывает загадочный груз. За ним начинают охоту агенты нескольких государств.
Съемки проходили на 30 объектах, семь из которых специально построили для картины. В павильоне в натуральную величину воссоздали японский пассажирский лайнер 1930-х годов. Сцены шторма снимали с использованием водосбросов и специальной платформы, имитирующей качку.
Для фильма также построили копию дирижабля Graf Zeppelin. Его интерьеры дополнили LED-экранами, позволившими актерам работать без хромакея.
Производством фильма занимаются кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат», эксклюзивным дистрибьютором цифровых и телевизионных прав, а также зарубежным дистрибьютором фильма является компания Art Pictures Distribution.
Главные роли исполнили Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Режиссером картины выступил Андрей Волгин.
Премьера «Черного шелка» запланирована на весну 2027 года. Фильм создается при поддержке Фонда кино России и госкорпорации «Ростех».
Фильм станет продолжением детектива «Красный шелк», премьера которого прошла в феврале 2025 года. «Красный шелк» собрал 688 миллионов рублей в российском прокате и 1,8 миллиона долларов в китайском. Права на показ фильма проданы уже в 48 стран.
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