Советский пломбир портился за неделю: во что превратилось современное мороженое

Аллергия на молочный белок может проявиться даже от одной молекулы — вплоть до анафилактического шока. Но и у тех, у кого аллергии нет, есть повод внимательно читать этикетку: вместо сливок в пломбир нередко добавляют пальмовое или кокосовое масло.

Как отличить натуральное мороженое от фальсификата, проверить состав с помощью ультрафиолета и не переплатить за растительные жиры?

В программе Пятого канала «Страна советов» — лабораторная экспертиза шести образцов пломбира, разбор советского ГОСТа и рецепт домашнего мороженого из арбуза.

Смертельная опасность мороженого

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Самый распространенный вид пищевой аллергии — на коровье молоко. Вместо того чтобы спокойно переваривать продукт, организм ошибочно идентифицирует его белки как опасных врагов и начинает с ними бороться.

«Здесь достаточно одной молекулы. Вдохнул, мороженое капнуло, и у вас уже случилась аллергия. Может быть анафилактический шок вплоть до летального исхода», — предупреждает врач-терапевт Татьяна Романенко.

В таком случае классический пломбир противопоказан.

Если вы или ваш ребенок страдаете аллергией на молочные продукты, обязательно изучайте состав и выбирайте мороженое на растительной основе или безмолочные сорта.

Советское мороженое: вкус, стандарт и срок годности

ИЗВЕСТИЯ/Денис Медведев

Но если аллергии нет, при выборе мороженого мы часто обращаем внимание на жиры в составе. А знаете, каким было советское мороженое?

«Государственный стандарт, по которому в любой точке Советского Союза, на любом предприятии обязаны соблюдать правила изготовления этого продукта, технические и технологические условия. В любом городе вкус был одинаков», — вспоминает историк, писатель Александр Васькин.

Одинаковой более полувека была и цена. Самое дешевое — десять копеек: 100 граммов «молочного» в вафельном стаканчике. Самое дорогое — семейный пломбир: 48 копеек за 250 граммов.

«Вот неделя — это срок хранения советского пломбира. Больше нельзя. Оно уже портится, потому что все натуральное», — поясняет эксперт.

Советское мороженое портилось в пределах 7–14 дней из-за натурального состава. При нарушении холодовой цепи микрофлора начинала активно размножаться — именно это дает прогорклый привкус.

Современное производство мороженого

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

При надлежащем хранении срок годности современного продукта достигает двух лет. Герметичная упаковка защищает от обветривания, окисления жиров и попадания микроорганизмов. Еще одна особенность — 80% объема современного мороженого составляют пузырьки воздуха.

«Охлаждается, насыщается воздухом и в охлажденном состоянии, плюс четыре-шесть (градусов. — Прим. ред.), попадает на дозатор», — рассказывает начальник фризеро-фасовочного отделения хладокомбината Дарья Глотова.

Без воздуха плотность десерта была бы сопоставима с камнем. Именно поэтому многие не решаются делать это лакомство дома.

Лабораторная экспертиза мороженого

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Продюсер программы «Страна советов» отправился в обычный продуктовый магазин и купил шесть образцов пломбира — от самого дешевого до самого дорогого. Найдутся ли в них подделки?

«Анализ на присутствие микробной трансглютаминазы, так называемого мясного или белкового клея, было оценено содержание остаточных количеств запрещенных и вредных веществ, а именно ветфармпрепаратов», — разъясняет заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Алексей Третьяков.

Настало время результатов лабораторной экспертизы. В шести образцах не найдено ни биологических, ни химических загрязнителей. Зато в образце номер шесть, среднего ценового сегмента, обнаружили то, чего там быть не должно.

«Мы можем увидеть четыре вида растительных жиров — брассикастерин, кампестерин, стигмастерин и бета-ситостерин», — сообщает старший научный сотрудник отдела пищевой и кормовой продукции ФГБУ «ВГНКИ» Денис Николенко.

Для удешевления продукта десерт создали на растительной основе — вместо дорогих сливок добавили пальмовое и кокосовое масла.

Как распознать подделку с помощью ультрафиолета

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кстати, определить обман не так уж сложно. Достаточно обычной ультрафиолетовой лампы.

«Жиры будут поглощать ультрафиолет: животные будут отражать более желтый спектр, а растительные — более фиолетовый», — объясняет заведующая лабораторией Мария Сухова.

Вы можете повторить такую проверку и дома. Используйте ультрафиолетовый фонарик. Погасите свет и направьте фонарик на мороженое. Если оно светится фиолетовым — в составе есть растительные жиры.

Рецепт домашнего мороженого из арбуза

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ведущий программы Роман Перелыгин решил приготовить мороженое своими руками — из арбуза.

«Мы будем использовать сливки и сгущенное молоко», — рассказывает шеф-кондитер Алена Офицерова.

Сначала нужно разрезать арбуз пополам, извлечь мякоть.

«Эту вот пустую часть арбуза мы положим в морозилку, чтобы, когда мы заливали туда мороженое, по бокам оно сразу схватилось», — советует специалист.

Далее необходимо взбить сливки.

«Сливки должны быть от 30% обязательно. И выше. Если мы будем наливать 10% или 20%, они просто не взобьются», — отвечает Офицерова.

Второй раз сливки взбивают уже со сгущенкой. Затем полученную массу аккуратно смешивают с арбузным соком. Чтобы сок не отделился от сливок и не оказался на дне, его нужно медленно влить во взбитую массу и не спеша перемешать лопаткой. Смесь заливают в замерзшие половинки кожуры и оставляют при минусовой температуре еще на два часа.

При выборе продукта внимательно читайте состав. На первом месте должно быть молоко или сливки. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Не стесняйтесь проверять мороженое ультрафиолетовым фонариком — он поможет выявить растительные жиры. И помните: если у вас или ваших близких есть аллергия на молочный белок, выбирайте безмолочные сорта или лакомства на растительной основе.