ВС РФ нанесли удар по электроподстанции «Днестровская» под Одессой

В ночь на 8 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам Украины, которые в своих интересах использовали боевики киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

Для нанесения удара было задействовано высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники. В результате в Одесской области повреждения получили три объекта: склад для сборки и хранения дронов, морское судно типа «танкер» и электроподстанция «Днестровская».

Последний объект, как пояснили в Минобороны РФ, обеспечивал функционирование украинских портов.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по киевскому радиозаводу «Тримен-Украина», промышленному предприятию «Завод железобетонных конструкций № 1», комплексу «Укрспецсистемс». Их ВСУ использовали в своих нуждах, в том числе для сборки крылатых ракет «Фламинго» и БПЛА большой дальности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что авиация России нанесла удар по мосту в Краматорске.

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