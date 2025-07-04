«Колхозно мы одеваемся всегда»: группа «Город 312» про свой гардероб

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 55 0

Группа «Город 312» считает, что им не подойдет русский стиль в одежде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Музыканты порассуждали о том, подошел бы им «русский стиль» в одежде или нет.

Участники группы «Город 312» Дмитрий Притула и Диана Макарова считают, что им не подойдет «русский стиль» в одежде, который стал набирать популярность в последнее время. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на закрытой презентации спектакля Алексея Франдетти «Пока горит сердце».

«Колхозно мы одеваемся всегда. Этого у нас никто не отнимал», — призналась солистка группы.

Макарова отметила, что у нее довольно своеобразный стиль в одежде для 21-летней девушки, который часто не понимают окружающие.

«Ребята всегда шарахаются от того, как я одеваюсь», — говорит она.

Макарова считает, что русский или, например, деревенский стиль нужно еще уметь вписать в свой гардероб. Певица отметила, что среди ее знакомых есть люди, которые могут умело сочетать традиционные русские элементы в одежде с современной модой, и это выглядит стильно.

«Нам он („русский стиль“ — Прим. ред), к сожалению, не подходит под нашу группу», — говорит Макарова.

Дмитрий Притула согласился со своей коллегой, отметив, что им больше нравится городская мода.

«Но мы принимаем все, что люди надевают и как они самовыражаются», — добавил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Панайотов хочет кардинально изменить стиль. Певец хочет примерить на себя традиционный русский образ.

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