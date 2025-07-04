Нижегородский художественный музей пополнят 40 работ из частной коллекции

Новыми экспонатами пополнится Нижегородский музей. Из частной коллекции туда будет передано 40 картин, в том числе — неизвестные работы Врубеля.

Работы, которые оценили по достоинству не сразу. Теперь же их стоимость — миллиарды рублей. Почему коллекционер решил расстаться с сокровищами? Узнал корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Эти картины никогда не были частью официальной советской школы. Они рождались на грани сна и яви, как символы внутренней свободы. Главные шедевры коллекции Дудакова — «Демон» Врубеля и «Приют комедианта» Судейкина. Сквозь эти полотна проступает забытая красота Серебряного века: времени созвучного нашему масштабами мировых перемен.

Михаил Врубель, Павел Кузнецов, Наталья Гончарова — эти имена изменили само представление о русском искусстве. Советская критика называла такую живопись «упаднической». Но искусствовед Дудаков, друживший с дочерью Малевича, вдовой Фалька, семьями Родченко и Хлебникова, еще полвека назад рассмотрел в ней особую ценность.

«Я стал собирать в то время, когда этому искусству, действительно, не придавалось серьезного значения. Это называлось декаденство, формализм. И многие музеи просто отказывались от приобретения их работ. Поэтому я-то мог составить вот эту коллекцию», — рассказал меценат, коллекционер русской живописи Валерий Дудаков.

«Разглядеть ценность этих картин — это тоже задача непростая, и не каждому это дано. Вот если Валерий Александрович Дудаков смог это сделать, смог эти картины собрать, сохранить, выставиться и еще, ко всему прочему, найти в себе большое сердце и передать это в Нижний Новгород. Это достойно самых высоких похвал», — считает член Союза писателей России, искусствовед Остап Стужев.

Сама коллекция начиналась с двух картин, а превратилась в одну из крупнейших в мире. Экспертизы подтвердили подлинность полотен. Купленные за советские рубли, сегодня они обрели настоящую цену. Например, один из эскизов «Демона» Врубеля может стоить до миллиона долларов.

«Тема Врубеля — демон, вот эти таинственные перспективы, вот эти драгоценные камни, драгоценная живопись. И глубина, демон — ведь это еще из Лермонтова. Это же, собственно говоря, персонаж из поэмы Лермонтова», — отметил народный художник России, скульптор Салават Щербаков.

Сегодня Валерию Дудакову 80 лет. Он полагает, что пришло время сделать русский символизм общедоступным.

«Символизм как таковой — он, в общем-то, расцвел именно в России. А „Голубая роза“ — эта специфика только российская. Она нам дала переход к нашему великому знаменитому авангарду», — сказала культуролог, эксперт-оценщик Элеонора Захаржевская.

«Голубая роза» — так называлось объединение художников, которые говорили через искусство о мечтах, вечности и душе.

В Нижегородском художественном музее их работы ждут с нетерпением. Там и представить не могли, что когда-то получат в дар столь ценную, профессионально отобранную коллекцию.

«Я думаю, что это большой шаг вперед по развитию огромных территорий нашей страны. Нижний Новгород, он вообще, колыбель славянской культуры», — отметил Остап Стужев.

Рыночная стоимость картин — порядка трех миллиардов рублей. И при этом крупнейший частный коллекционер России признается: из 400 своих полотен он передает государству только 40.

«Вы видите — вместо картин веревочки на стенах, где они висели. Не буду это скрывать. Это самая интересная часть моей коллекции, но далеко не самая ценная. В моем собрании находятся и Шагал, и Малевич, и Кандинский, и прочие», — поделился Дудаков.

Пока «Голубая роза» распускается в Москве. Но уже в августе она зацветет на берегу Волги.