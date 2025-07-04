В чем причина? Кэти Перри и Орландо Блум прокомментировали расставание

У артистов есть общая дочь, но брак они так и не зарегистрировали.

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум официально расстались, но решили оставить общим приоритетом воспитание дочери Дейзи. Издание US Weekly опубликовало официальное подтверждение от артистов.

Как передается в публикации, они по-прежнему считают себя семьей несмотря на разрыв отношений, которые продлились девять лет.

«Орландо и Кэти в течение последних многих месяцев меняли свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании. Они будут по-прежнему видеть друг в друге семью, поскольку их общим приоритетом остается воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении», — говорится в материале.

Причина разрыва не раскрывается. Известно, что их отношения были напряженными уже в течение нескольких месяцев из-за разных рабочих графиков. Сейчас Перри находится в музыкальном турне, которое она начала в апреле и планирует завершить в декабре этого года.

Сообщалось, что певица официально прокомментирует расставание после гастролей. Однако, видимо, разрастающиеся слухи подтолкнули сделать ее это раньше.

Орландо Блум и Кэти Перри не состояли в официальном браке. В 2019 году пара обручилась, но отменила свадьбу из-за пандемии COVID. В 2020 году у них родилась дочь Дейзи Дав.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орландо Блума заметили с другой после разрыва.