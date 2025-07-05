«Будет не интересно»: режиссер сериала «Моя прекрасная няня» высказался о ремейке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Режиссер Радзюкевич: история золушки в сериалах будет не интересна зрителю

«Будет не интересно»: режиссер сериала «Моя прекрасная няня» высказался о будущем ремейке

Фото: Тушин Антон/ТАСС

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Эдуард Радзюкевич не отметает шансы на успех проекта, но и уверенности нет — слишком много нюансов.

Сериал «Няня Оксана» может ждать успех, а может и провал. О судьбе проекта режиссер «Моей прекрасной няни» Эдуард Радзюкевич поговорил с порталом Woman.ru.

«Если талантливо снято, то замечательно! Если это будет новая интересная история — вдвойне прекрасно. А если история золушки... это будет не интересно», — отметил кинодеятель.

Радзюкевич напоминает, что его проект тоже был адаптацией — американского сериала. Ремейки популярны, их много, добавляет режиссер.

«Есть яркие примеры, когда ремейк или вторая часть становились более удачным... Надо снимать или нет — этот ящик Пандоры и открыли его давно... Поэтому, что греха таить, никто этого не остановит», — уверен Радзюкевич.

Сериал «Моя прекрасная няня» вышел в 2004 году, последнюю серию зритель увидел в 2009-м. Эдуард Радзюкевич выступал в роли одного из режиссеров проекта наряду с Алексеем Кирющенко и Андреем Кузнецовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана». По сюжету, героиня Иванченко прилетает в Москву из Краснодарского края и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора. Много лет назад благодаря похожей роли большинство россиян узнали об очаровательной Вике, которую играла актриса Анастасией Заворотнюк.

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