Телеведущую Лилию Рах обокрали в парижском отеле

Телеведущую Лилию Рах обокрали в Париже. Об этом сообщил «СтарХит». По данным источника портала преступники вломились в ее номер в отеле и вынесли все драгоценности, но другие вещи не тронули.

Рах написала заявление в полицию Парижа. Интересно, что до этого она сообщила о краже сотрудникам отеля, в котором жила, но те нисколько не удивились произошедшему, словно все было в порядке вещей. Никто не извинился перед постоялицей, даже не посочувствовал.

По заявлению источника, полиция пока не дает никакой информации о ходе расследования.

«Абсолютно никакого результата, абсолютная тишина. „Ждите“. Чего-то ждите, непонятно чего. Никакого содействия, никакого сочувствия. Все очень формально», — цитируют инсайдера журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогера и инфлюенсера Диану Коркунову обокрали в Париже. По словам знаменитости, стоимость украденных вещей составила больше 15 миллионов рублей. В том числе воры забрали и ее любимую сумку — Birkin.