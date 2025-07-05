Телеведущую Лилию Рах обокрали в парижском отеле
Злоумышленники вынесли драгоценности из ее номера.
Фото: Щербак Александр/ТАСС
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Телеведущую Лилию Рах обокрали в Париже. Об этом сообщил «СтарХит». По данным источника портала преступники вломились в ее номер в отеле и вынесли все драгоценности, но другие вещи не тронули.
Рах написала заявление в полицию Парижа. Интересно, что до этого она сообщила о краже сотрудникам отеля, в котором жила, но те нисколько не удивились произошедшему, словно все было в порядке вещей. Никто не извинился перед постоялицей, даже не посочувствовал.
По заявлению источника, полиция пока не дает никакой информации о ходе расследования.
«Абсолютно никакого результата, абсолютная тишина. „Ждите“. Чего-то ждите, непонятно чего. Никакого содействия, никакого сочувствия. Все очень формально», — цитируют инсайдера журналисты.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогера и инфлюенсера Диану Коркунову обокрали в Париже. По словам знаменитости, стоимость украденных вещей составила больше 15 миллионов рублей. В том числе воры забрали и ее любимую сумку — Birkin.
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