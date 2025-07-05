«Побуянил, извинился — все хорошо»: участник конфликта со Смоловым рассказал о произошедшем

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 21 0

Смолов извинился за конфликт перед посетителями кофейни через адвоката

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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У пострадавших нет претензий к спортсмену.

Участники конфликта с футболистом Федором Смоловым в столичном кафе не имеют претензий к спортсмену. Об этом 5-tv.ru рассказал один из фигурантов истории Андрей Попелуха.

«Лично у меня нет конфликта с ним. Побуянил, извинился — все хорошо. У нас конфликта — и у потерпевшего — нет», — отметил мужчина.

Он также рассказал, с чего началась «драка».

«Смолов подходит, предлагает оплатить счет, мы отказываемся, и на этом фоне у него что-то происходит — начинается драка. То есть не драка, а удар по моему коллеге», — сообщил Попелуха.

По словам мужчины, участники конфликта получили извинения через адвоката футболиста.

Ранее, сообщалось, что МВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту инцидента, об этом писали журналисты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник. Причина — никто из участников конфликта не пострадал.

О том, что экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов участвовал в драке в столичном кафе, стало известно рано утром 5 июля. Сам же инцидент произошел еще раньше — 28 мая. По данным журналистов, после инцидента у Смолова требовали деньги, чтобы запись не попала в сеть. Платить он не стал.

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