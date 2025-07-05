Сестра Жанны Фриске попала в больницу: «Дай бог, чтобы все было хорошо»

В конце мая блогер уже жаловалась на тяжелое течение болезни.

Сестра певицы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, госпитализирована из-за воспаления шейных лимфоузлов. В своем Telegram-канале она сообщила о высокой температуре и сильном отеке. Сначала Наталья надеялась избежать больницы, однако позже опубликовала фото из палаты.

«Куча всяких ненужных мыслей в голове… Дай бог, чтобы все было хорошо… Сижу, плачу», — призналась она.

В конце мая блогер уже жаловалась на тяжелое течение гнойной ангины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Михаила Боярского. Как пояснил его сын Сергей Боярский, у народного артиста РСФСР возникли осложнения после стентирования артерии в ноге. Это не первая госпитализация Михаила Сергеевича за последнее время.

Весной он уже попадал в больницу после падения за кулисами во время спектакля в Санкт-Петербурге — актер сорвался с трехметровой высоты. Тогда врачи диагностировали ему сильные ушибы и перелом ребра, что особенно опасно в его возрасте.