«Агрессивное давление»: что известно о конфликте России и Азербайджана

Неуместность. Пожалуй, лучше всего это слово описывает и обострение в отношениях России и Азербайджана, которое произошло на этой неделе. Вернее, ту волну негатива, которая была вылита в адрес России со стороны азербайджанских СМИ и разного рода политических деятелей. Дошло до прямых оскорблений россиян и политического руководства и прямых призывов выйти на улицу российских городов азербайджанцев, проживающих в России.

До чего договорилась председатель Фонда дружбы и сотрудничества Турция — Азербайджан, Айгюн Аттар, доктор исторических наук, защитившая свою работу, к слову, в российском вузе. Неуместно так врать. Тем более, на межэтническую тему.

Повод, прямо скажем, недостойный подобной реакции — в Екатеринбурге задержали несколько подозреваемых из этнической банды.

Двое из них в результате скончались. Из-за чего? Разбирается следствие. Но на следующий день в Азербайджане уже вовсю обвиняли Россию в убийстве этих граждан. И опять же в раздувании очень сильно поучаствовала пресса, особенно постарался родственник погибших, журналист одной из газет.

Надо отдать должное, президент Алиев никак не комментировал. Он в эти дни вообще другим был занят. Он принимал гостей. Причем не где-нибудь, а на территории отвоеванного Нагорного Карабаха, в городе Ханкенди, армяне называли его Степенакертом. Саммит Организации экономического сотрудничества, на который приехали президент Турции, премьер-министр Пакистана, президент Ирана, лидеры среднеазиатских республик был по сути демонстрацией успехов Азербайджана перед соседями.

И тут так некстати раздутый скандал. Баку не мог на виду у своих соседей мусульман это не заметить, тем более его так подогревали во всех СМИ.

При этом официальные заявления из Москвы были подчеркнуто сдержаны, в духе — надо разобраться, а не рубить с горяча. И вот удивительно, к завершению саммита в Карабахе и в самом Азербайджане пыл угас.

В скандале и тем более разрыве отношений не заинтересована ни Москва, ни Баку.

Мы входим в топ-3 торговых партнеров Азербайджана, а по сельскохозяйственной продукции — крупнейший покупатель. Они для нас тоже крупный покупатель нефти и газа, а также ворота для реэкспорта и реимпорта для ввоза подсанкционных товаров.

Так что, если кто и проиграет от разрыва отношений, то правильный ответ — проиграют все. Но кто выиграет? Кому нужно это обострение между Москвой и Баку? Расследование корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

В Баку задерживают 13 россиян. Силовики с ними не церемонятся, обвинения настолько жесткие для испуганных юношей, что звучат по крайней мере странно.

Среди задержанных — журналисты информационного агентства «Sputnik Азербайджан», айтишники, релоканты и туристы, кажется, хватали всех подряд с русским паспортом.

Игорь Безуглов рассказывает о своем сыне, который уехал смотреть мир и, к несчастью, оказался в Азербайджане.

«Смогли на первых роликах, которые появились в интернете, опознать сына по кроссовкам, потому что лица было совершенно не видно», — сказал отец задержанного россиянина Игорь Безуглов.

Все эти задержания в Баку похожи на месть и попытку невежливо указать, как работать российским спецслужбам. То есть вмешаться в дела другого государства.

«Безусловно, то, что делают сейчас азербайджанские власти, это реально давление. Причем давление довольно недипломатическое, а агрессивное», — прокомментировал генерал-лейтенант службы внешней разведки, кандидат исторических наук Леонид Решетников.

За пару дней до этого, в Екатеринбурге наши силовики задержали банду, известную на всем Урале. Их обвиняют в серии заказных убийств при переделе рынка в нулевые.

«Большинство задержанных — это братья Сафарова, это владельцы скандального кафе «Каспий», — отметил криминальный репортер информационного портала Евгений Кошек.

Уроженцы Азербайджана, но граждане России — справляли счеты со своими же.

Вот киллер посреди белого дня стреляет в жертву — владельца овощебазы Икрама Гаджиева, некоторые задержанные уже дали признательные показания.

А так работали наши силовики — все по закону. На этих кадрах видно — никаких луж крови, все живы, но женщина утверждает обратное, это видео сейчас мусолят азербайджанские СМИ.

После задержания двое основных подозреваемых действительно скончались. Один умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго сейчас устанавливают.

Тела обоих сразу же отправили на родину, где из этого устроили спектакль. Баку пытается все перевернуть с ног на голову, выставляет это все не как задержание участников ОПГ-граждан России, а как нападение на их мир.

«Они напали на наш мир ночью без звонка, как будто пришли в террористическую организацию», — заявил журналист Сейфеддин Гусейнли.

Несмотря на все инсинуации Баку, у сына Икрама Гаджиева, которого ликвидировала банда в Екатеринбурге, работа силовиков вопросов не вызвала.

«Я считаю, что по закону Российской Федерации, те граждане, которые находятся и родились, допустим, такие же, как я, который родился в Екатеринбурге, я хоть и по нации азербайджанец, если я где-то что-то делаю не так, то меня должны судить именно по законам Российской Федерации. Так я гражданин России», — сказал старший сын Икрама Гаджиева Сахават Гаджиев.

По этому же делу о заказных убийствах задержали и допросили еще одного человека — лидера азербайджанской диаспоры Свердловской области.

Так совпало — вот еще одно задержание лидера Азербайджанской диаспоры уже в Воронеже. Юсифа Халилова.

ООО «Алеф» контролирует Алексеевский рынок в Воронеже. Совсем недавно здесь прошли миграционные рейды. По итогу почти полсотни иностранцев привлечены к ответственности за нарушение миграционных правил. Полицейских сюда, можно сказать, вызвал водитель газели, у которого на рынке вымогали деньги.

По документам — это вообще не рынок, а склады. Незаконные постройки уже как три года должны снести и освободить территорию.

Зато местные жители не прочь прокомментировать и много чего рассказать про этот рынок.

«Здесь постоянно происходят драки, разборки. В прошлом году торговцы с рынка убили гражданина Узбекистана, возникла потасовка, они его зарезали в центре города. Они побежали сюда, здесь его и задержали», — рассказал местный житель Сергей Борисов.

А Юсиф Халилова — называют теневым владельцем рынка.

Халилова задерживали в его особняке в центре города, двухметровый забор камеры по периметру и самое интересное соседство. Через дом — управление по вопросам миграции.

И пока в Баку наших соотечественников хватают на улицах и отправляют в СИЗО по надуманным предлогам, пытаясь как-то продавить таким образом свою позицию, в России действуют в рамках правового поля. Опять же, так получилось. За пару дней лишили гражданства лидера азербайджанской диаспоры в Подмосковье Эльшана Ибрагимова и вора в законе Вагифа Бакинского. А еще одного их земляка арестовали в Оренбурге.

Москва призывает Азербайджан одуматься — вернуться к уровню стратегического союзничества. И, на всякий случай, советует соотечественникам мониторить обстановку.

«Конечно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то нужно тщательно учитывать текущую обстановку», — выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В прошлом году четверть всех туристов, посетивших Азербайджан, — россияне, почти 700 тысяч человек.

«Начали задержания россиян, аресты. Естественно, турпоток отреагировал. Вот сегодня, вчера продажи упали от 30 до 40 процентов», — подсчитал вице-президент альянса туристических агентств россии Алексан Мкртчян.

И если снова вернуться к рынкам.

«У нас с Азербайджаном есть и торговые связи, и инвестиционное сотрудничество. Торговля, ну, для России это, конечно, не очень большие объемы, менее одного процента. Для Азербайджана это существенная доля, особенно в отношении импорта», — прокомментировал директор института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев.

Но пока им не до экспорта и не до импорта. Там бы разобраться, зачем все это устроили. Вопреки международным нормам, только на третий день к нашим арестованным соотечественникам предоставили консульский доступ. Азербайджанский МИД опубликовал условия так называемого перемирия. Ожидают полного и прозрачного расследования этой трагедии, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим. Хотя с ними вроде никто и не ругался. Действовали и будут действовать в рамках правового поля российского. По российским делам.