Сгорел заживо через 11 дней после свадьбы: подробности гибели звезды «Ливерпуля» Диогу Жоты

Вместе с ним погиб его брат. Футболистам не было и 30 лет.

Не так давно стало известно о смерти нападающего английского «Ливерпуля» — португальца Диогу Жоты. Эта новость повергла в шок всех поклонников футбола. Спортсмен погиб в ДТП. Ему было всего 28 лет.

Шокирует еще и то, что трагедия произошла спустя почти две недели после его свадьбы с Руте Кардозу. С любимой футболист встречался больше десяти лет. У них родилось трое детей: два мальчика и девочка.

Незадолго до аварии Жота выложил у себя в социальных сетях кадры с торжества. На снимках запечатлена счастливая семья: Диогу и Руте светятся от счастья, а рядом с ними их дети.

Как Диогу Жота стал звездой футбола в 28 лет и чем он запомнился болельщикам — рассказываем в материале 5-tv.ru.

Роковая ночь

www.globallookpress.com /Spada

Жота возвращался в город Ливерпуль на предсезонную подготовку. Недавно спортсмен перенес операцию на легких, поэтому, по рекомендации врачей, отказался от полетов. Добираться до Англии ему пришлось на машине.

Сопровождать Диогу вызвался его младший брат — 26-летний футболист Андре Силва. Он играл за португальский клуб второго дивизиона «Пенафиел».

В день трагедии они направились в порт Сантандер. Там футболисты должны были сесть на паром и доехать до Ливерпуля. Но не получилось.

Авария произошла в испанской провинции Самора примерно в час ночи по местному времени. Как сообщают СМИ, автомобиль Lamborghini, в котором находился Жота и его брат, слетел с дороги из-за лопнувшей покрышки при обгоне другого транспортного средства. После этого машина моментально загорелась. У братьев не было шанса спастись. Огонь уничтожил все — спортсмены буквально сгорели заживо.

Путь чемпиона

www.globallookpress.com /LYNNE CAMERON/COLORSPORT via

Диогу Жозе Тейшейра да Силва, более известный как Диогу Жота, родился 4 декабря 1996 года в Португалии в городе Порту. Мальчик рос в районе Масарелуш. Диогу с детства проявлял интерес к футболу. И не удивительно, ведь место, в котором он жил, известно своими кафе и барами, где посетители часто смотрят эту спортивную игру по телевизору.

Карьера Жота началась в клубе «Гондомар», где он выделялся на фоне своих сверстников. Многие тренера отмечали его талант к игре. Позже Жота продолжил обучение в академии «Пасуш де Феррейра».

Профессиональный дебют спортсмена состоялся в 2014 году, в возрасте 17 лет. Тогда Жота сыграл за основную команду «Пасуш де Феррейра» в Кубке Португалии против «Атлетико Регуэнше».

Позднее, перейдя в «Ливерпуль», Диогу стал обладателем сразу двух престижных национальных трофеев в сезоне 2021/2022 — Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги. Его роль в этих победах очевидна: он подменял уставших или травмированных товарищей, часто выходя на поле в решающие моменты и принося результат.

Еще одним важным моментом в карьере Жоты стала Лига чемпионов, где футболист вписал свое имя в историю, оформив хет-трик в матче против «Атланты». Это достижение сделало его третьим португальцем после Криштиану Роланду и Руя Педру, кому удавалось забить три гола в одном матче.

В прошлом сезоне Диогу Жота стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля», а в июне во второй раз выиграл Лигу наций со сборной Португалии.

Любовь всей жизни

www.globallookpress.com/Dpi

В карьере у Диогу все складывалось отлично, но и в личной жизни проблем у него не было. Известно, что с любовью всей своей жизни — Руте Кардозу — футболист познакомился еще в юности, в далеком 2013 году. Тогда им было по 15 лет. Они учились в одной школе. Вместе делали домашнее задание и готовились к урокам.

Сначала Диогу и Руте просто дружили, а потом поняли, что между ними есть нечто большее, и стали встречаться. Жота никогда не скрывал от поклонников свою избранницу.

Руте часто давала интервью. Однажды она рассказала португальской газете, как в 2016 году Диогу всего за пару дней смог подготовиться к важным экзаменам, при этом не отвлекаясь от своей главной страсти — футбола.

За десять лет Руте смогла стать для Жоты не просто любимой, но и верной спутницей, поддерживающей его мечту стать известным футболистом. Девушка часто посещала его тренировки, а также первые матчи за местный клуб «Пасуш де Феррейра», веря в его талант.

Карьера Диогу требовала от него постоянных переездов, и Руте всегда оставалась рядом. Даже когда он подписал контракт с «Атлетико Мадрид», она, отодвинув в сторону свою мечту стать психологом, отправилась вместе с любимым в Испанию.

В то время как Диогу завоевывал популярность, Руте учила новый язык и обустраивала быт. В 2021-м году у пары родился первенец — Динис. Спустя два года на свет появился младший сын — Дуарте, а в ноябре 2024-го Жота стал отцом девочки. Малышку назвали в честь мамы — Руте.

После рождения первого сына Диогу сделал Руте предложение у озера в Португалии. К данному событию футболист подготовился основательно, окружив все пространство цветами. Руте посчитала этот шаг очень романтичным. Позже она написала, что это было волшебно.

Пара долго откладывала торжество по разным причинам, одна из которых — график футболиста. Сыграть свадьбу влюбленные смогли только 22 июня 2025 года. Они поженились в своем родном городе — в Порту. На церемонии присутствовали семья и близкие друзья. Однако счастье молодоженов продлилось недолго — 3 июля Диогу погиб.

Жота запомнился спортивному миру как один из ярчайших игроков своего поколения. Португалец, по мнению болельщиков, отличался добротой, скромностью, целеустремленностью и любовью к семье.

Отец троих детей и любящий муж ушел на пике своей карьеры, но навсегда останется в сердцах фанатов футбола.

Кто еще из футболистов умер на пике своей карьеры?

www.globallookpress.com/ IMAGO/Cody Froggat

К сожалению, это не первый случай, когда талантливые футболисты трагически погибают на пике своей карьеры.

Конечно, тут стоит упомянуть мюнхенскую трагедию «Манчестер Юнайтед», которая произошла 6 февраля 1958 года. Эта история — очередное доказательство того, что человек не может противостоять силе природы. Тогда снежная буря привела к выкатыванию самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего погибли 23 человека. Среди них — восемь игроков.

А в августе 2001-го произошла трагедия, которую с болью переживала вся Россия. Молодой и очень талантливый вратарь ЦСКА Сергей Перхун самоотверженно бросился на мяч и столкнулся с форвардом «Анжи» Будуновым.

Сначала казалось, что все обошлось, футболист был в сознании, однако вскоре впал в кому. Болельщики до последнего надеялись на чудо. Однако спортсмен не смог справиться с отеком головного мозга.

В 2007 году черным цветом вписано в историю испанского футбола. Во время матча молодой защитник «Севильи» Антонио Пуэрта упал без сознания. У него случился сердечный приступ. Игрока доставили в палату интенсивной терапии, где он скончался через три дня. Эта трагедия вызвала огромный резонанс в мировом футболе. Антонио Пуэрте было всего 22 года.

В 2018 году настоящий шок испытали болельщики «Фиорентины» и сборной Италии, когда было объявлено о внезапной смерти капитана «Фиалок» Давиде Астори. Он умер прямо перед матчем с «Удинезе». Причиной смерти стала внезапная остановка сердца во сне. В итоге тур чемпионата Италии был перенесен, чтобы почтить память Астори. Ему был 31 год.