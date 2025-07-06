ЦАХАЛ сообщила о перехвате выпущенной со стороны Йемена ракеты

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

В ряде районов Израиля звучала воздушная тревога.

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной со стороны Йемена

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракеты с территории Йемена. Об этом проинформировали в пресс-службе израильской армии.

В итоге военным удалось ликвидировать ракету. Во время опасности в некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

Стоит отметить, что пресс-служба йеменского движения «Ансар Аллах» также сделала объявление. В нем говорилось, что Вооруженные силы (ВС) хуситов нанесли удар гиперзвуковой ракетой. По их информации, атаке подвергся аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Кроме того, они запустили беспилотники по трем израильским городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и цели в трех городах израильского государства. По заявлению участников движения, удары производились как «ответ на преступления против жителей сектора Газа», также их целью была якобы защита прав палестинского народа.

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