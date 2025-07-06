Посла Швеции вызовут в МИД РФ после нападения на торгпредство в Стокгольме

Посла Швеции вызовут в Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) в связи с атакой на здание торгового представительства России в Стокгольме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет вызван посол», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пару дней назад посольство РФ в Стокгольме сообщило, что здание торгового представительства нашей страны в Швеции вновь подверглось нападению. В этот раз на его территорию при помощи дрона был сброшен пакет с краской.

Стоит отметить, что подобные нападения на здания РФ в Швеции длятся больше года. Российские дипломаты, работающие за рубежом, неоднократно обращались в правоохранительные органы, а также в министерство иностранных дел Швеции с просьбой пресечь действия злоумышленников. Однако результатов это не принесло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что межгосударственные политические контакты России со Швецией были приостановлены по инициативе шведской стороны. Напряжение между государствами связано с политической ситуации между РФ и Западом.