Почти 365 тысяч человек приняли участие в Дне и Ночи московского спорта

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 17 0

В олимпийском комплексе «Лужники» можно было бесплатно поучаствовать в соревнованиях.

Почти 365 тысяч человек приняли участие в Дне и Ночи московского спорта

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В рамках проекта «Лето в Москве» 5 июля состоялись масштабные спортивные мероприятия. «День московского спорта» проходил в олимпийском комплексе «Лужники» с 11:00 до 21:00, а «Ночь московского спорта» — на площадках в центре города с 20:00 до 23:00. Всего в мероприятиях приняли участие почти 365 тысяч жителей и гостей столицы. Организатором мероприятий выступил Департамент спорта города Москвы.

На территории «Лужников» работали более 20 тематических зон, где гости смогли встретиться с известными спортсменами, бесплатно поучаствовать в соревнованиях по различным видам спорта. Проходили мастер-классы и открытые уроки по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике. На специальных площадках можно было пройти полосу препятствий или присоединиться к массовым тренировкам по сайклингу и настольному теннису.

В рамках «Дня московского спорта» на Большой спортивной арене «Лужников» состоялись массовые тренировки по стретчингу и барре, которые собрали рекордное количество участников — четыре тысячи человек. Их провела двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике фитнес-блогер Самира Мустафаева.

Большой спортивный фестиваль продолжила «Ночь московского спорта», которая прошла на центральных улицах города. На Пушкинской площади состоялись массовые тренировки по сайклингу в музыкальном сопровождении диджеев. На Тверской улице все желающие присоединились к флеш-турнирам и мастер-классам по стритболу, а в Климентовском переулке работала зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых.

На различных площадках в центре Москвы прошли показательные выступления по роуп-скиппингу, соревнования по настольному теннису, брейк-дансу. Кроме того, можно было поиграть в настольный футбол и хоккей и собрать на скорость кубик Рубика.

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