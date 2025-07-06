В Дагестане арестовали подростка по делу о покушении на совершение теракта

В Республике Дагестан арестовали подростка по уголовному делу о покушении на совершение теракта в городе Буйнакске. Об этом рассказала пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

По версии прокуратуры, в марте текущего года несовершеннолетний предпринял попытку совершить террористический акт в Буйнакске. С этой целью подозреваемый заранее забрал самодельное взрывное устройство, которое было спрятано в тайном месте. Осуществить задуманное юному жителю республики не удалось. Благодаря оперативным действиям сотрудников силовых структур преступление было предотвращено.

«Следователи <…> возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ („Покушение на совершение террористического акта“)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что несовершеннолетнего заключили под стражу. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнители теракта в «Крокусе» назвали Украину организатором. Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.