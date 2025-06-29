Исполнители теракта в «Крокусе» назвали Украину организатором

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» признались в том, что его организовала Украина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания одного из обвиняемого.

«Я понял, что нас используют в интересах другой страны — Украины, которая не имеет никакого отношения к мусульманскому миру. Украина решает свои задачи на территории России чужими руками», — рассказал один из исполнителей теракта.

Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» вменяемыми

После совершения преступления они планировали добраться до Киева и получить там обещанные деньги — по одному миллиону рублей.

Также отмечается, что оружие было доставлено террористам с территории Украины. Оттуда перевести оружие было проще, чем из Турции или Афганистана, где находились кураторы исполнителей теракта.

Теракт в «Крокусе»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.