Путин подчеркнул успех отечественных беспилотников

В ходе СВО, отметил президент, уничтожено вражеской техники на сумму более двух миллиардов долларов.

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили в ходе СВО вражескую технику на сумму более двух миллиардов долларов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме Народного фронта «Все для победы!».

Говоря о российской инженерной мысли, Путин отметил, что отечественные конструкторы нередко создают вооружение, превосходящее западные аналоги.

«Российские кулибины порой придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторое „железо“ наших противников — стран НАТО», — заявил российский лидер.

Путин отдельно подчеркнул, что эффективность обеспечивается прямой связью инженеров с бойцами на фронте.

«Это эффективно, потому что напрямую связано с нашими ребятами, которые воюют. Вы, ваши коллеги и товарищи знают, где надо, что надо, в какое время года надо, и именно к этому все приспосабливают. Это не какая-то поставка из-за бугра, это то, что сейчас востребовано, то и делается. Причем делается талантливыми людьми. Это очень здорово, я хочу вас еще раз за это поблагодарить», — заключил президент.