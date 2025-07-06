Пятна розового цвета: россиян предупредили о вспышке лишая в Тайланде

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Роспотребнадзор сообщил о росте случаев розового лишая в Таиланде

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении в Таиланде розового лишая

Фото: www.globallookpress.com/Md Rafayat Haque Khan

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Симптомы после перенесенной инфекции появляются не сразу.

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о вспышке розового лишая в Таиланде. Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

По имеющимся данным, местный департамент медицинских услуг выпустил предупреждение о росте числа случаев кожного заболевания, часто встречающегося в сезон дождей. Точные данные о количестве заболевших не приводятся.

В ведомстве пояснили, что розовый лишай чаще всего развивается у молодых людей в возрасте от десяти до 35 лет и может возникать на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергии. Симптомы появляются спустя одну-четыре недели после перенесенной инфекции — характерны пятна красновато-розового цвета диаметром до нескольких сантиметров.

Заболевание не считается заразным и, как правило, проходит самостоятельно в течение шести-восьми недель. Однако при первых симптомах рекомендуется обратиться к врачу.

В целях профилактики Роспотребнадзор советует тщательно мыть руки, а также использовать бутилированную или кипяченую воду.

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