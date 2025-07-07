«Загадала в ту ночь желание»: Тина Канделаки раскрыла тайну имени дочери

Знаменитость мечтала, чтобы девочка родилась красивой.

Журналистка Тина Канделаки заявила, что назвала свою дочь Меланию в честь супруги президента США Дональда Трампа. Об этом она рассказала подписчикам в Telegram-канале.

«Многие спрашивают меня, почему Меланию назвали таким редким именем и правда ли, что это связано с женой действующего президента США. Это абсолютная правда», — поделилась знаменитость.

При этом на тот момент американский лидер и его избранница еще не были женаты, а на выбор имени оказало влияние шоу, которое Тина смотрела, когда ждала появления ребенка на свет. В телепередаче будущая жена Трампа была ведущей, как и она сама.

«И вот молодой и роскошный Дональд, представляя всех участниц, косился игривым глазом на ведущую — плохо говорящую по-английски, но дико породистую женщину по имени Мелани Кнаус», — вспомнила Канделаки.

По словам журналистки, ее привлекла внешность Мелании, поскольку такая красота ее «вдохновляла».

«Породистая, тягучая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой на этом карнавале женского тела», — написала она.

Тина уточнила, что переживала за то, что ее дочь может родиться недостаточно привлекательной, поэтому нарекла ее именем красивой ведущей в качестве удачи.

«Я сказала, что если будет девчонка, то обязательно назову ее Мелания — в честь Мелани Кнаус. И загадала в ту ночь желание, чтобы она стала такой же красивой», — отметила Канделаки.

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