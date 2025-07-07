Трамп: Маск просил назначить своего близкого друга главой НАСА

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Приятель бизнесмена оказался демократом.

Трамп рассказал о просьбе Маска назначить близкого друга главой НАСА

Фото: Reuters/Brandon Bell

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Бизнесмен Илон Маск обращался с просьбой назначить его близкого друга главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в соцсети.

«Илон попросил, чтобы одного из своих близких друзей назначили руководить НАСА. Я считал его друга хорошим специалистом, но меня удивило, что он оказался убежденным демократом, который никогда раньше не поддерживал республиканцев», — отметил он.

Таких взглядов, как предположил американский лидер, придерживался и сам Маск. Лидер Соединенных Штатов счел неуместным назначать главой управления друга предпринимателя, учитывая, что НАСА тесно связана с бизнесом Илона.

До этого, 13 июня, агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил министерству обороны США и НАСА изучить информацию о контрактах компании по производству космической техники SpaceX. В публикации отметили, что представители Пентагона также рассматривали вопрос, следует ли уменьшить роль, которую SpaceX может выиграть в новой амбициозной системе противоракетной обороны страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что соратники Трампа обсуждают возможное выдворение Маска из США.

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