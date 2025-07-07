Трамп: Маск просил назначить своего близкого друга главой НАСА

Бизнесмен Илон Маск обращался с просьбой назначить его близкого друга главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в соцсети.

«Илон попросил, чтобы одного из своих близких друзей назначили руководить НАСА. Я считал его друга хорошим специалистом, но меня удивило, что он оказался убежденным демократом, который никогда раньше не поддерживал республиканцев», — отметил он.

Таких взглядов, как предположил американский лидер, придерживался и сам Маск. Лидер Соединенных Штатов счел неуместным назначать главой управления друга предпринимателя, учитывая, что НАСА тесно связана с бизнесом Илона.

До этого, 13 июня, агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил министерству обороны США и НАСА изучить информацию о контрактах компании по производству космической техники SpaceX. В публикации отметили, что представители Пентагона также рассматривали вопрос, следует ли уменьшить роль, которую SpaceX может выиграть в новой амбициозной системе противоракетной обороны страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что соратники Трампа обсуждают возможное выдворение Маска из США.