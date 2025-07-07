Дикие животные сбежали из питомника в Подмосковье

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В деревне Воютино волк, рысь и несколько оленей свободно разгуливают по участкам, заходят во дворы и пугают местных жителей.

Фото, видео: IMAGO/Martin Wagner/ТАСС; 5-tv.ru

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Участки жителей Подмосковья захватили дикие звери. Они сбежали из местного питомника и теперь свободно разгуливают по округе. Среди беглецов: волк, рысь и несколько оленей. Они заходят во дворы, на детские площадки и пытаются разыскать пищу. Жители — в панике.

«Они у всех на огородах. У кого можно пройти туда — все поели. Всю клубнику, цветы. Они заходят и все едят», — рассказал житель деревни Воютино Сергей Сухтинов.

«Волка лично я видела. С утра я мыла посуду, ребенок находился на улице. Первая мысль, которая пришла в голову: закрыты ли у меня ворота? Я выбежала на улицу, ворота, слава богу, были закрыты. Волк очень сильно метался. Видно было, что он искал вход на участок», — поделилась жительница деревни Воютино Татьяна Рискина.

Сейчас, по словам жителей, хозяйка питомника в больнице. За подопечными никто не следит. Против такого соседства местные выступали еще несколько лет назад. И уже не раз обращались в правоохранительные органы. Однако животных в питомнике стало только больше. Сейчас на участке в клетке живет еще и львица.

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