Росавиация: все аэропорты страны работают штатно

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 30 0

С 5 июля до 6 утра 7 июля было отменено 485 рейсов.

В России за двое суток отменили почти 500 авиарейсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В российских аэропортах с 5 июля до 6 утра 7 июля было отменено 485 рейсов, а еще около 1,9 тысячи задержали как при вылете, так и при прилете. Об этом сообщили в Росавиации.

За это время оформили 43 тысячи возвратов билетов, более 94 тысяч человек разместили в гостиницах. Также пассажирам выдали 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч на питание.

По информации ведомства, на данный момент воздушные гавани страны функционируют в обычном режиме, рейсы принимаются и отправляются без сбоев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытие Роспотребнадзором горячей линии по вопросам защиты прав пассажиров в случае задержки, отмены или переноса авиарейсов.

Специалисты проводили консультации для людей по поводу обмена билетов, возврата денежных средств и получения моральной компенсации от авиаперевозчиков.  

Также граждане могут запросить выплаты на возмещение понесенных убытков и компенсацию морального ущерба.

Важно отметить, что пассажиры, оказавшиеся в ситуации длительной задержки рейсов, вправе рассчитывать на бесплатную связь, питание и проживание.

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