Модель после случившегося на отдыхе многое переосмыслила.

Отдых на Сейшелах чуть не стоил жизни «Мисс России — 2024» Валентине Алексеевой. Об этом рассказала сама модель в личном блоге в социальных сетях.

«Любая минута может стать последней. А это осознание чуть не стоило мне жизни. Зашла в воду по колени, даже не плавала. И вдруг — сильнейшая волна океана, прилив, волна бросила под камень, дальше все как в тумане», — поделилась Валентина.

Модель подчеркнула, что хорошо плавает, но свое спасение в данной ситуации называла настоящим чудом, и призывала всех быть более осторожными.

Алексеева призналась, что любит не просто активный отдых, а экстремальные виды развлечений. Например, прыжок с тарзанки или с парашюта ее не испугает. Однако после того, как Валентина оказалась на волосок от смерти, модель задумалась о ценности спокойствия.

«Один момент, а так много поменялось в моей голове», — уверила модель.

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