Столичная компания увеличила производство искусственных хрусталиков глаза в три раза

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Усовершенствованный дизайн линз был разработан в сотрудничестве с ведущими российскими микрохирургами-офтальмологами.

Столичная компания увеличила производство искусственных хрусталиков глаза в три раза

Фото: © РИА Новости/Борис Бабанов

Столичный производитель искусственных хрусталиков глаза с 2022 года изготовил более 230 тысяч интраокулярных линз. Продукцию представили на стенде Правительства Москвы в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва по праву занимает одну из лидирующих позиций по разработке и производству высокотехнологичных медицинских изделий и оборудования. Научно-технический потенциал столичных предприятий позволяет создавать уникальные решения, которые открывают перспективы для развития персонализированной медицины и лечения сложных заболеваний. Так, одна из компаний с 2022-го изготовила более 230 тысяч интраокулярных отечественных линз, увеличив производство в три раза за последние два года», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Офтальмологические изделия обеспечивают комфорт и безопасность при проведении операций по замене помутневшего или поврежденного хрусталика глаза человека. Усовершенствованный дизайн интраокулярных линз был разработан в сотрудничестве с ведущими российскими микрохирургами-офтальмологами.

«Наша продукция соответствует самым высоким международным стандартам. Отечественные врачи оценили качество этих искусственных хрусталиков, которые обеспечивают остроту и контрастность зрения», — отметил генеральный директор компании Денис Ключников.

Сегодня более 300 столичных предприятий выпускают лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование. В их ассортименте представлена широкая линейка товаров — от диагностических реагентов до неонатальных облучателей и аппаратов УЗИ. Отрасль стабильно развивается, чему способствует благоприятный инвестиционный климат и доступность различных мер поддержки.

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