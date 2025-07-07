От любви до гельминтоза: опасно ли целовать домашних животных

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Биолог Татаренко: не существует строгих правил, касающихся поцелуев животных

От любви до: опасно ли целовать домашних животных

Фото: 5-tv.ru

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Биолог рассказала о последствиях от переизбытка чувств.

Не существует строгих правил, касающихся поцелуев животных. Об этом преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения и биолог Марина Татаренко рассказала в беседе с Life.ru.

«Никаких правил — целовать или не целовать — нет. Люди разные, и у них различное понимание того, что для них допустимо, а что нет», — сказала Татаренко.

Эксперт сравнила это с отношением к еде: кто-то спокойно съест немытое яблоко, а другие — придут в шок от такого действия. То же самое с поцелуями с домашними питомцами.

Биолог напомнила о том, какие последствия могут быть от переизбытка чувств. Так, кошки легко заражаются гельминтами при поедании сырой рыбы или мяса. Собаки, в свою очередь, часто подхватывают противную «болячку» при купании в водоемах и даже при контакте с другими животными.

Поэтому, если человек очень хочет поцеловать своего питомца, но, при этом, он боится заразиться гельминтозом, эксперт рекомендует сходить в ветклинику и сдать анализы. Это нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии того или иного заболевания.

По словам Татаренко, также очень важно соблюдать гигиену и регулярно проводить дегельминтизацию своему четвероногому любимцу. Биолог подчеркнула, что заразиться можно не только через поцелуй, но и просто погладив животное или поиграв с ним.

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