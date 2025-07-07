Путин запретил Apple препятствовать установке RuStore на телефонах россиян

Нововведение вступит в силу этой осенью.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон для установки RuStore на гаджетах Apple. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, утвержденному главой российского государства, на продаваемых в стране телефонах и планшетах зарубежной марки с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого магазина и других приложений отечественных разработчиков.

Нововведение нужно для того, чтобы пресечь антиконкурентную практику со стороны зарубежных платформ, в частности это касается Apple и Google. Как известно, они могут ограничивать доступ к российским сервисам, например, к банковским приложениям.

После того, как закон вступит в силу на устройствах, которые продаются в России, должна быть возможность установить RuStore. В дальнейшем через него пользователи смогут приобретать и пользоваться приложениями российских разработчиков, которых нет на аналогичных зарубежных сервисах.

В том случае если новое устройство каким-то образом будет блокировать работу приложений, установленных через RuStore, это будет признано недостатком товара. Поэтому можно потребовать замену, ремонт или возврат денег за покупку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России запретят продажу смартфонов без доступа к RuStore.