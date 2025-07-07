Возникший после взрыва пожар потушили в жилом доме в Саратовской области

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По данным местных властей, пострадавших нет.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Саратовской области/sarprok; 5-tv.ru

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Сильный пожар потушили в пострадавшем от взрыва газа доме в Саратовской области. Это произошло в городе Ершове.

На данный момент сообщается о повреждении трех квартир. Над одной из них крыша частично обрушилась. Вся земля у дома усыпана битым стеклом и кирпичами. Территория вокруг пятиэтажки оцеплена, жильцов эвакуировали.

По данным местных властей, обошлось без жертв и пострадавших. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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