Один из самых дорогих спортклубов страны сносят в Петербурге

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В Петербурге сносят один из самых дорогих фитнес-клубов страны

Фото, видео: 5-tv.ru

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Здание элитного фитнес-центра признано самостроем.

В Петербурге начали снос одного из самых дорогих фитнес-клубов страны. На его территории были бассейны, площадки для гольфа, танцевальные классы и даже теннисный корт, оснащенный раздвижной крышей.

Но несколько лет назад суд признал шестиэтажный комплекс на Крестовском острове самостроем. Дело в том, что фактически капитальное сооружение по документам считалось временным. Причем возвели его на территории парка, который признан объектом культурного наследия.

Пока продолжались тяжбы в суде, в здании отключили канализацию, позже там произошел пожар, постройка стояла заброшенной.

Теперь на снос из бюджета потратят 93 миллиона рублей. В дальнейшем эту сумму собираются взыскать с владельца элитного финтес-клуба.

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