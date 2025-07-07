К блогеру Медняше из Петербурга готовят иски в суд

По словам покупателей ее курсов, обучение было непонятным, а автор позволяла себе неуместные шутки.

В Петербурге разгорается скандал вокруг онлайн-курсов блогера Медняши. Она обещала научить подписчиц зарабатывать на закупке рекламы. Многие поверили и вложили в образование сотни тысяч рублей. Но вместо легких денег теперь у них огромные долги, в том числе по кредитам. Есть ли шанс вернуть потраченное — разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Захарова.

Ксения Медня — блогер с аудиторией на 100 тысяч подписчиков. Казалось бы, не миллион, зато паства подобралась благодарная, верная и, можно сказать, доверчивая. Многие следят за ней уже с 2018–2019 года. На своих страницах рассказывает об интересной жизни: то делает пластические операции по пластике рук и подтяжке груди, то признается в долгах на три миллиона, то меняет амплуа и превращается в эксперта по финансам.

И когда Медняша, так ее знают поклонники, запустила свои курсы по закупке рекламы в интернете, многие доверились любимому блогеру.

«Там начался прогрев на курс. Немножко сомневалась, честно. Но когда уже начались такие слова, как „вот, осталось три места“, думаю: „блин, попробую“», — призналась пострадавшая Мария Янковская.

Попасть на «уникальный» курс было непросто: требовалось пройти анкету. После этого блогерша выбирала учениц «с потенциалом». Среди них — жительницы Петербурга, Москвы и даже Белоруссии, как Анастасия.

«Написала мне о том, что я очень-очень сильно ее заинтересовала, по своим ответам. Хотя там анкета такая, которая не подразумевает абсолютно ничего. Там просто твои данные для связи», — рассказала Анастасия Шулинская.

После общения с «подопечными» Ксения озвучивала стоимость учебы — 189 тысяч рублей. Принимать решения о покупке нужно было быстро. Медняша не стеснялась в манипуляциях.

Пострадавшие оформляли кредиты или тратили последние накопления. Надеялись быстро разбогатеть, окупить учебу и начать зарабатывать: им гарантировали доход до 500 тысяч в месяц на поиске площадок для рекламы

«Общение только один на один, работа только один на один, это личная работа, это личное наставничество. И что я могу проходить уроки и дальше уже по всем вопросам ей писать», — добавила Шулинская.

Предполагалось, что девушки будут изучать курс по модулям, выполнять после каждого из них задание и дальше работать. Но материалы оказались непонятными, а наставница отказывалась отвечать на вопросы.

«В целом, курс сам по себе выполнен некачественно. Ксения просто сидит с ноутбуком, рассказывает информацию с ноутбука, как бы просто читая ее, периодически запинаясь. Периодически какие-то неуместные шутки добавляя», — поделилась пострадавшая Алиса Зиновьева.

Кроме того, на курсах, по словам пострадавших, предоставлялась информация не по теме и даже сомнительная с точки зрения закона. Например, по словам учениц, блогер шутила о том, как подделать паспорт и уехать за границу, если что-то пойдет не так. С перечислением стран, откуда не экстрадируют.

Сама Ксения и ее адвокат отвечать на наши вопросы отказались.

«Вы можете связаться с моим адвокатом. Он вам все объяснит. Я ничего объяснять не намерена, всего хорошего», — заявила блогер.

«Я не давала разрешение на распространение своего телефона. Комментариев я тоже давать никаких, извините», — добавила ее адвокат.

После неудачной учебы девушки попадали в бан, а на кого-то вообще оформляли кредиты.

«Самое страшное — это то, что некоторые девушки, которые запросили возврат денежных средств за некачественную услугу, получили спам-атаку и оформление кредитов. Соответственно, данные действия мы приписываем блогеру Медняше, потому что все девушки покупали курс, все они запрашивали возврат и все они предоставляли персональные данные именно этому блогеру», — заявила представитель пострадавших Лика Баранова.

Юристы отмечают: с точки зрения документа, действительно, все гладко. Поэтому мошенницей назвать Медняшу нельзя. Они заключили договор по публичной оферте. Ее можно только полностью принять и согласиться.

Ученицы Медняши нашли друг друга и создали общий чат. В нем уже более 50 человек. Они могут воспользоваться тем, что доступ к уже оплаченному курсу им закрыли после претензий. Вместе они пишут досудебные претензии по поводу некачественно оказанных услуг. Но еще придется доказать, что услуги были некачественные. Дальше, если не будет результата, планируют обращаться в суды и полицию.