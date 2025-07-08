В Пулково отменили плату за вход в комнату для курящих
Аэропорт пошел на уступки пассажирам, но решение может оказаться временным.
Фото, видео: Александр Демьянчук/ТАСС; 5-tv.ru
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Один из громких скандалов последней недели, связанных с аэропортом Пулково, кажется, исчерпан. Там пошли на уступки недовольным пассажирам и сделали курилку в аэропорту все же бесплатной. Пока в качестве эксперимента.
На прошлой неделе, напомню, за вход там решили брать по 500 рублей — стоимость почти трех пачек сигарет. Якобы за обслуживание. Возмущенных оказалось столько, что в Федеральной антимонопольной службе получили жалобу. И вот теперь комната доступна для всех. Правда, надолго ли — непонятно.
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