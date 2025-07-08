«Стресс для организма»: кому нельзя посещать баню

Даже самая полезная процедура может навредить, если не учитывать особенности своего здоровья.

Посещение бани несет за собой риски для здоровья, особенно для людей с больным сердцем. Об этом изданию Lenta.ru рассказал Ярослав Ашихмин — кардиолог, член Европейского общества кардиологов, Американской ассоциации сердца.

По словам специалиста, баня — это стресс для организма. Поэтому прежде чем отправиться туда и тем более начинать париться, нужно узнать о состоянии своего здоровья. Тем, у кого есть гипертония, гипотензия или заболевания легких, такой вид времяпрепровождения противопоказан.

Человеку, который только начинает париться, не стоит первые сеансы делать длительными, не больше двух минут. Баня или сауна могут сказываться на организме положительно, в том числе и на сердечно-сосудистой системе, но только на подготовленных людей, уточнил медик.

Кардиолог также призвал отказаться от холодных бассейнов после бани. Вместо них он рекомендует обливания водой с низкой температурой.

«У некоторых людей есть проблемы с регуляцией сосудистого тонуса, с сердечной регуляцией, и если они в эту воду (холодную. — Прим. ред.) резко нырнут, то может произойти остановка сердца», — объяснил Ашихмин.

Эксперт подчеркнул и то, что алкоголь в любых количествах в сочетании с банными процедурами сводит на нет всю их пользу.

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