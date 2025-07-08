«Любимое времяпрепровождение»: что помогает Бьянке жить счастливо

Певица поделилась секретом своей энергичности.

Чтобы каждой женщине стать счастливой и сохранить в себе источник бесконечной энергии, ей нужно исключить из жизни плохих людей. Об этом рассказала певица Бьянка корреспонденту 5-tv.ru на фестивале в «Лужниках» в честь десятилетия «Нового радио».

Все уже давно привыкли к тому, что Бьянка уже одним своим появлением на мероприятиях или на концертах заряжает огромным количеством энергии окружающих, которая буквально сбивает с ног. Кажется, что певица никогда не унывает и пребывает в хорошем настроении, что не может не удивлять.

По словам артистки, секрет такого состояния максимально прост.

«Никогда не встречайтесь с плохими мужчинами и не дружите с плохими друзьями», — коротко ответила певица.

Помимо этого, всегда стоит уделять время отдыху после работы. Например, Бьянка обожает проводить время дома со своими домашними питомцами и смотреть сериалы. Артистка отметила, что никогда не любила ходить в клубы, и предпочитает отдыхать таким образом.

«Мое любимое времяпрепровождение: прийти домой, обнять всех своих четырех животных и смотреть сериальчик», — сказала певица.

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