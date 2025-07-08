«Еду в никуда»: Прохор Шаляпин рассказал о своем необычном увлечении

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Прохор Шаляпин любит кататься на трамвае кругами

«Еду в никуда»: Прохор Шаляпин рассказал о своем необычном увлечении

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Исполнитель радуется простым вещам.

Певец Прохор Шаляпин раскрыл свое расслабляющее хобби, за которым он любит проводить свободное время. Этим он поделился с подписчиками в соцсети.

Простым удовольствием часто увлечен исполнитель, когда катается на трамвае по вечерам в российской столице. Оказалось, мужчина предпочитает ездить на городском транспорте кругами и рассматривать пейзажи за окном.

«Сейчас, как свечереет, я очень хочу пойти покататься на трамвайчике. Я очень люблю иногда сесть, просто покататься по кругу, посмотреть в окошко и полюбоваться ночной Москвой. Так что, если вы увидите меня в трамвае, я просто катаюсь, еду в никуда», — отметил Шаляпин.

Прохор часто расслабляется на роскошных курортах, но предпочтение отдает именно внутреннему чувству спокойствия. Поездки по Москве можно назвать его созерцательным пристрастием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шаляпин рассказал о конфликте с продюсером Виктором Дробышем. Его певец послал «на фиг» и пояснил, что авторитетом не считает. Его сотрудничество с Дробышем прекратилось 18 лет назад.

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