Вымогавшим у Смолова деньги за видео может грозить до 15 лет колонии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Для установления наказания необходимо собрать доказательную базу.

Вымогавшим у Смолова деньги за видео может грозить до 15 лет колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вымогавшим у футболиста Федора Смолова деньги за видео после его драки в кафе злоумышленникам может грозить лишение свободы от семи до 15 лет. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как отметил специалист, подразумевается статья 163 УК РФ, предусматривающая ответственность за требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, которые позорят потерпевшего и его близких, или иных сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам этого человека.

Поскольку в данном случае, по имеющимся данным, действия совершались организованной группой, а денежные средства были запрошены в особо крупном размере, вымогателям грозит от семи до 15 лет.

«Здесь нужно доказательную базу, конечно, собирать и переписку скринить. Следствию должно быть понятно, что деньги должны были быть уплачены за нераспространение определенных сведений. В этом случае тогда эти люди действительно понесут наказание», — пояснил Соловьев.

У спортсмена вымогали миллион рублей. Он согласился заплатить, однако сумму подняли уже до трех миллионов рублей. В дальнейшем стало известно, что у футболиста требовали 20 миллионов рублей. Смолов написал заявление в полицию.

Потасовка с участием Смолова случилась в кафе утром, 28 мая. Футболит после словесного конфликта ударил двух посетителей. В полной версии видно, что после второго удара мужчина пошел в противоположную сторону ресторана, чтобы извиниться перед сидящими там людям. Затем он ушел.

Ранее, писал 5-tv.ru, Жорин ответил, грозит ли Смолову реальный срок.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.17
-0.55 91.97
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:47
Из-за массового отравления водой в Дагестане закрыли несколько детских садов
23:30
Президентский визит: Кейт Миддлтон встретила Макрона с женой в Великобритании
23:12
«Но кое что обо мне не знает никто»: сын короля Бельгии признался в двойной жизни
22:50
Вымогавшим у Смолова деньги за видео может грозить до 15 лет колонии
22:33
Любовь на улицах: парад семьи в Москве посетили семь тысяч человек
22:22
Деньги по дружбе: «бизнес-леди» загнала в долги порядка 40 знакомых

Сейчас читают

Размером с яйцо: аномальный град «побил» Подмосковье
«Любимое времяпрепровождение»: что помогает Бьянке жить счастливо
В Баку суд отклонил апелляции задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025