Из-за массового отравления водой в Дагестане закрыли несколько детских садов

В Дагестане больше сотни местных жителей оказались в больнице с кишечной инфекцией, после того как попили воды из-под крана. Это уже не первый случай в республике, поэтому версий случившегося предостаточно. Рассматривается даже умышленное загрязнение источников. Что же могло произойти на самом деле, выяснил собственный корреспондент «Известий» на Северном Кавказе Мурад Магомедов.

«Больше ста пятидесяти человек обратились к врачам, 30 из них уже госпитализированы, все дети. В Дагестане вспышка острой кишечной инфекции. Со вчерашнего дня жители четырех сел стали приезжать в эту районную больницу», — рассказал корреспондент.

В детском отделении почти нет свободных коек. Мама гладит обессиленного сына. Раджабу всего два года, у него симптомы, как и у других детей в палатах.

«Конечно, да, плохо. Все время рвота. Вот эта температура не отходит никак», — сказала жительница Магарамкентского района Загирова Джамиля о состоянии сына.

Врачи заверяют: всех поставят на ноги.

«Так как многие пациенты поступают с высокой температурой, это жаропонижающая терапия, инфузионная терапия, дезинфекционная терапия, они все это получают», — объяснила заместитель главного врача центральной районной больницы Альзира Ширинова.

Все кто попал в инфекционное отделение пили воду из-под крана, не кипяченую и не фильтрованную.

«Нет ни запаха, ни цвета, ни осадка. Вода на первый взгляд вполне обычная, местные жители всегда ее пили и не боялись отравиться», — поделился Мурад Магомедов.

Люди говорят, водопроводные коммуникации в районе ветхие. Возможно, где-то случилась авария и в трубы попала грязь.

«Ну вот говорят, что вода. Сырую воду пили. Я им запрещала, у меня всегда графин стоит с кипяченой водой. Но они пили все-таки», — отметила местная жительница.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Подтверждается первоначальная версия.

«Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сел по водопроводным линиям», — заявила старший помощник руководителя Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Оксана Тенетова.

Власти ввели в районе режим повышенной готовности. В села будет организован подвоз питьевой воды. Детские сады в этих населенных пунктах закрыли на три дня.

«Те туристические локации, куда чаще всего приезжают туристы, там ситуация спокойная, оттуда жалоб не поступало», — сказал заместитель главы администрации Магарамкентского района Тимур Техмезов.

Сейчас разгар туристического сезона, тысячи путешественников отдыхают на Каспийском побережье и в горных районах. И вопрос с водой стоит остро, ведь это далеко не первый случай отравления в Дагестане. Власти призывают гостей республики и местных жителей пить только кипяченую или бутилированную воду и напоминают о необходимости тщательно мыть руки и продукты.

Проблемы с инфраструктурой ЖКХ в регионе системные. Работа по замене водоводов идет, но на полное обновление коммуникаций уйдут годы.