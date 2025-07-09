Могила сгубила: ребенка насмерть раздавил надгробный камень на кладбище

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В Великобритании на кладбище мальчика раздавил надгробный камень

Могила сгубила: ребенка насмерть раздавил надгробный камень на кладбище

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Schurr

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Врачи пытались реанимировать мальчика, но безрезультатно.

В британском графстве Ланкашир четырехлетний мальчик погиб на кладбище Ротенстолл после того, как на него упал надгробный камень. Об этом сообщает Lancashire Telegraph.

Трагедия произошла днем 5 июля. На место прибыла экстренная помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Полиция после проверки установила, что инцидент стал несчастным случаем. Материалы дела переданы коронеру. Правоохранительные органы выразили соболезнования родным погибшего ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в дагестанском селе Новогеоргиевка Тарумовского района в результате ДТП погиб ребенок. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 29-летний местный житель, врезался в стену жилого дома. От удара произошел обвал кладки, под завалами оказалась четырехлетняя девочка — она скончалась на месте.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне автомобиля также находились 28-летняя женщина и ребенок четырех лет. Оба пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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