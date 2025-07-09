Акции Tesla обвалились после заявления Маска о создании политической партии

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С начала года компания уже потеряла более четверти своей рыночной капитализации.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Политические амбиции предпринимателя Илона Маска обвалили акции Tesla. После анонса о создании собственной партии ценные бумаги компании рухнули почти на 7% еще до открытия торгов. В целом акции уже потеряли 28% своей стоимости с начала года.

Если падение продолжится, то оно уже будет напоминать крах. Крупнейший с момента создания Tesla. Тем более что конфликт миллиардера с президентом США Дональдом Трампом продолжается. И карикатуристы этот рывок Маска уже обозвали обидным «Булькнуть в лужу».

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