Мощное наводнение снесло жилые дома в американском штате Нью-Мексико

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Разрушительное наводнение обрушилось на Нью-Мексико

Фото, видео: www.globallookpress.com/Blanca E. Gutierrez; 5-tv.ru

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Власти объявили чрезвычайное положение.

Разрушительное наводнение обрушилось на американский штат Нью-Мексико после проливных дождей.

За считанные минуты улицы скрылись под водой. А течение было настолько сильным, что сносило целые дома и деревья.

По данным СМИ, в результате наводнения погибли три человека, двое из них дети. Власти штата объявили чрезвычайное положение.

Сейчас на месте работают поисково-спастельные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и тем, кто оказался в ловушке из-за бурных потоков воды.

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