Столичные компании представили передовые разработки на выставке «Иннопром»

Столица остается одним из ведущих центров развития автомобильной промышленности и электротранспорта. Свои новейшие разработки в этой отрасли представили компании города на стенде Правительства Москвы в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщил Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

«Развитие электромобилестроения имеет важное значение для отечественной промышленности, ее конкурентоспособности и независимости. По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает компании отрасли, благодаря чему они демонстрируют устойчивый рост. Сегодня предприятия производят полный спектр электротранспортной продукции — от зарядных станций и аккумуляторов до электродвигателей и самих электромобилей. Например, с января по май 2025-го выпуск литийионных батарей и других аккумуляторов вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Максим Ликсутов.

Сегодня лидером развития высокотехнологичной промышленности является особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», где сосредоточено производство компаний критически значимых и высокотехнологичных отраслей.

«Кластер электромобилестроения успешно развивается на базе ОЭЗ столицы с 2022 года. Компании объединения расширяют свои продуктовые линейки, разрабатывают новые изделия и наращивают производство электротранспорта, а также его комплектующих. Кроме того, в рамках офсетного контракта на площадке “Красная Пахра” строится крупнейшая в России гигафабрика Росатома по выпуску тяговых аккумуляторных батарей», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, на стенде Москвы компания «Рэнера», входящая в топливный дивизион госкорпорации «Росатом», представила батарейный модуль с литийионными ячейками. Его универсальный дизайн позволяет использовать разработку в различных видах транспорта: электробусах, грузовых и низкопольных транспортных средствах, рельсовом подвижном составе, а также в легковых электромобилях. Новый размер модуля сделан с учетом удобства размещения батарейного блока в зависимости от колесной базы и размера колеи электротранспорта. При этом он стал легче, но по сравнению с предыдущей версией вмещает на 20 процентов больше энергии.