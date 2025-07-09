Гимнастка Аверина подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Алиевым

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Пара вместе появилась на свадьбе ее сестры Дины.

Гимнастка Аверина показала возлюбленного на свадьбе у сестры

Фото: Instagram*/arinaverina98

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Гимнастка Арина Аверина раскрыла личность возлюбленного на свадьбе у сестры-близняшки Дины Авериной. Избранником спортсменки оказался участник олимпийских игр, фигурист, выступающий в одиночном катании, Дмитрий Алиев. Фотографии с торжества публикует сайт 7Дней.ru.

Свадьбу молодожены организовали в цветах гжели. На кадрах Дмитрий и Арина на фоне расписных узоров смотрят друг на друга так влюбленно, что сомнений в искренности чувств не остается. Одеты молодые люди под цветовую гамму торжества. Она в вечернем платье с блестками, как будто в дань уважения гимнастическим трико. А он в классической рубашке и синих брюках, чтобы не отвлекать внимание со спутницы, а оттенять ее.

Сразу заговорили и о будущем пары, ведь Арина поймала букет невесты, а Дмитрий — подвязку. По приметам все указывает на то, что вскоре свадьбу сыграет и вторая сестра Аверина.

Примечательно и то, что обе близняшки выбрали в возлюбленные фигуристов с именами Дмитрий. Дина вышла замуж за олимпийского чемпиона по парному фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Но, если Арина и Алиев являются ровесниками, то Дину с ее супругом разделяет разница в девять лет. Надеемся, что любви все возрасты покорны и обе пары будут счастливы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла свадьба Дины Авериной и Дмитрия Соловьева.

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