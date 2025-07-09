Глава «РусГидро» Хмарин рассказал Путину о деятельности компании

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Владимиру Путину доложили о развитии гидроэнергетики России

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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На Дальнем Востоке идет строительство Якутской и Партизанской угольных ГРЭС, а также четырех газовых станций.

Глава компании «РусГидро» Виктор Хмарин доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии российской гидроэнергетики во время рабочий встречи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

На Дальнем Востоке идет строительство Якутской и Партизанской угольных ГРЭС, а также четырех газовых станций.

«В 2024 году в эксплуатацию введено более 800 мегаватт генерирующих мощностей: Усть-Среднеканская ГЭС в Магадане, Башенная ГЭС в Чеченской Республике и Черекская ГЭС в Кабардино-Балкарии», — отметил Виктор Хмарин.

 

На встрече с Путиным также был поднят вопрос модернизации и развития сетевого комплекса и реализации проектов рамках инвестпрограммы на 2025–2029.

Хмарин отметил, что компания вырабатывает большую часть генерации гидроэнергии на Дальнем Востоке и около 50% — по России. За прошлый год было выработано около 152 миллиардов киловатт-часов. Добавил он и то, что сейчас в компании трудятся почти 72 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Российские банки за год предотвратили вывод в «тень» полтриллиона рублей. Об этом Владимиру Путину доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

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